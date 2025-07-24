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Керимов объяснил, почему Файзуллаеву должно быть комфортно в «Истанбул Башакшехир»

Керимов объяснил, почему Файзуллаеву должно быть комфортно в «Истанбул Башакшехир»
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Российский комментатор Эльвин Керимов высказался о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Истанбул» постоянно попадает в еврокубки. У Файзуллаева появится возможность там поиграть, пусть даже речь и о Лиге конференций. «Башакшехир» в последние годы не пробивался наверх, потому что далеко вперёд ушли «Галатасарай» и «Фенер»: по трансферам, по бюджету, по всему. С ними не может конкурировать никто, выпадает даже «Бешикташ». Для Аббосбека данный вариант — промежуточный. Это не предел мечтаний, но оттуда вполне можно уехать в топ-лигу или на повышение в той же Турции.

Файзуллаеву не было смысла ждать других приглашений. Плюс предложение щедрое как для него, так и для ЦСКА. Наверняка Аббосбека привлекла возможность пожить в Стамбуле, куда с удовольствием уехали Зайнутдинов и Шомуродов. Благодаря культурной среде игрокам из Узбекистана и других восточных стран там должно быть комфортно», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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