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«Лидс» подпишет вратаря «Лиона» Перри — RMC Sport

«Лидс» подпишет вратаря «Лиона» Перри — RMC Sport
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Голкипер «Лиона» Лукас Перри скоро вылетит в Лидс, чтобы окончательно подписать контракт с одноимённым клубом. Об этом сообщает издание RMC Sport. Сумма сделки составит € 15 млн.

Напомним, «Лидс Юнайтед» вышел в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025 и в это летнее трансферное окно активно укрепляет состав команды. Ранее к «павлинам» присоединился экс-защитник ЦСКА Яка Бийол.

Перри выступал за французский клуб с 2024 года, успев провести в Лиге 1 33 матча и пропустить в них 44 гола. По информации, предоставленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.

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