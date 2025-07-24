Почётный президент РФС Колосков отказался посетить матч за Суперкубок УЕФА

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что его приглашали на матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом», который должен состояться в итальянском городе Удине 13 августа.

«Я получил приглашение от УЕФА посетить матч за Суперкубок, но не поеду. Был на конгрессе в этом году, повидался со своими друзьями, с которыми работал в исполкоме УЕФА. До тех пор, пока не будет прямых рейсов, не буду летать, мне тяжело сейчас так летать. Официально ответил, поблагодарил за приглашение», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, в составе нынешнего победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» выступает россиянин Матвей Сафонов.