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Почётный президент РФС Колосков отказался посетить матч за Суперкубок УЕФА

Почётный президент РФС Колосков отказался посетить матч за Суперкубок УЕФА
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что его приглашали на матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом», который должен состояться в итальянском городе Удине 13 августа.

«Я получил приглашение от УЕФА посетить матч за Суперкубок, но не поеду. Был на конгрессе в этом году, повидался со своими друзьями, с которыми работал в исполкоме УЕФА. До тех пор, пока не будет прямых рейсов, не буду летать, мне тяжело сейчас так летать. Официально ответил, поблагодарил за приглашение», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, в составе нынешнего победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» выступает россиянин Матвей Сафонов.

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