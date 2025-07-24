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Писарев: «Динамо» остаётся одним из фаворитов в борьбе за чемпионство

Писарев: «Динамо» остаётся одним из фаворитов в борьбе за чемпионство
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Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что «Динамо» остаётся одним из главных претендентов на чемпионство после ничейного результата в матче 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

«Я не удивился игре «Балтики». Они контрольные матчи играли на максимуме, с тем же «Зенитом». «Динамо» Карпина — идеальный раздражитель. Первый матч в РПЛ после возвращения, игра в Москве. Конечно, команда будет настраиваться максимально. Они сыграли в такой футбол благодаря дисциплине, агрессии и самоотдаче. На «Динамо» и Карпина будет давление в каждом туре. Не стоит забывать, что у них не было Тюкавина, Майсторовича, Чавеса, Карраскаля. Требования Карпина отличаются от требований Лички, и какое-то время понадобится команде, чтобы освоиться с новым тренером. «Динамо» остаётся одним из фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ», — приводит слова Писарева Metaratings.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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