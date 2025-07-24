Стала известна позиция «Ливерпуля» по Исаку после подписания Экитике

Форвард «Ньюкасла» Александер Исак продолжает оставаться трансферной целью «Ливерпуля», несмотря на покупку нападающего Уго Экитике у «Айнтрахта». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка по переходу шведского футболиста зависит от готовности «сорок» продать его. В случае, если мерсисайдцы продадут вингера Луиса Диаса они смогут сделать предложение для «Ньюкасла» по приобретению Исака.

В прошлом сезоне Исак сыграл 42 встречи во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, приблизительная стоимость игрока составляет € 120 млн.

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