Покинувший «Крылья Советов» Бейл подписал контракт с «Антверпеном»

Бельгийский «Антверпен» объявил о подписании контракта с 30-летним защитником Гленном Бейлом, ранее выступавшим за самарские «Крылья Советов». О заключении соглашения сообщил официальный сайт бельгийской команды.

Гленн Бейл присоединился к своему новому клубу в статусе свободного агента. Его контракт с «Крыльями Советов» истёк 30 июня 2025 года. По данным СМИ, нидерландский защитник подписал с новым клубом соглашение на один сезон с опцией продления ещё на год.

Бейл выступал за самарцев с августа 2021 года. В минувшем сезоне на его счету гол и голевая передача в 21 матче Российской Премьер-Лиги. Ещё трижды защитник появился на поле во встречах Фонбет Кубка России.