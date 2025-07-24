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Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
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Покинувший «Крылья Советов» Бейл подписал контракт с «Антверпеном»

Покинувший «Крылья Советов» Бейл подписал контракт с «Антверпеном»
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Бельгийский «Антверпен» объявил о подписании контракта с 30-летним защитником Гленном Бейлом, ранее выступавшим за самарские «Крылья Советов». О заключении соглашения сообщил официальный сайт бельгийской команды.

Гленн Бейл присоединился к своему новому клубу в статусе свободного агента. Его контракт с «Крыльями Советов» истёк 30 июня 2025 года. По данным СМИ, нидерландский защитник подписал с новым клубом соглашение на один сезон с опцией продления ещё на год.

Бейл выступал за самарцев с августа 2021 года. В минувшем сезоне на его счету гол и голевая передача в 21 матче Российской Премьер-Лиги. Ещё трижды защитник появился на поле во встречах Фонбет Кубка России.

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