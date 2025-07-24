«Байер» может арендовать четырёхкратного чемпиона Англии — Caught Offside

«Байер» заинтересован в аренде 30-летнего нападающего «Челси» Рахима Стерлинга нынешним летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, сделка осложняется желанием «синих» продать английского футболиста за € 25 млн. Кроме того, у Стерлинга высокая зарплата. В свою очередь, леверкузенский клуб готов только арендовать вингера при условии, что часть его оклада будет покрывать «Челси». В ближайшее время могут состояться переговоры о возможном компромиссе, но пока интерес «Байера» находится на начальной стадии.

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В составе «Манчестер Сити» Стерлинг четыре раза становился чемпионом Англии.

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