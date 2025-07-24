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Стала известна позиция Хаби Алонсо по будущему Себальоса в «Реале» — Cadena Ser

Стала известна позиция Хаби Алонсо по будущему Себальоса в «Реале» — Cadena Ser
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Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо обратился к руководству «Королевского клуба» с просьбой не продавать полузащитника Даниеля Себальоса. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, испанский специалист не видит на трансферном рынке подходящей замены для 28-летнего футболиста. Подчёркивается, что Себальос останется в стане «сливочных» как минимум ещё на сезон.

Ранее СМИ сообщали, что полузащитник может вернуться в «Бетис», в системе которого он находился с 2011 по 2017 год.

В минувшем сезоне Себальос принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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