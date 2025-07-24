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Хавбек «Крыльев Советов» Бабкин высказался о слухах, связывающих его с переходом в ЦСКА

Хавбек «Крыльев Советов» Бабкин высказался о слухах, связывающих его с переходом в ЦСКА
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин отреагировал на информацию об интересе со стороны московского ЦСКА. Ранее Владимир Кузьмичёв, агент 22-летнего хавбека, в интервью рассказал, что Бабкин был одним из кандидатов на усиление центра поля армейцев.

— Твой агент говорил, что ты был одним из кандидатов на усиление в ЦСКА этим летом. Правильно понимаю, что эта история не сложилась, так как армейский клуб покинул Марко Николич, который и хотел тебя видеть в команде?
— Честно, я не знаю. Наверное, тут как раз больше к агенту вопрос. Он однозначно знает больше меня. Конкретных предложений, я так понимаю, не было. А слухи, интересы, шорт-листы… Я на это не обращаю внимания. Все понимают, что сегодня ты можешь быть в шорт-листе, а завтра тебя из него вычеркнут. Если бы конкретные предложения были, то, наверное, я бы чуть больше рассказал. А об интересах мне даже нечего говорить.

— При этом ты всегда тепло отзывался о Николиче. Могу представить, что тебе было бы интересно с ним снова поработать, если бы он тебя действительно позвал.
— Я много раз говорил, что Марко — тот человек, который дал мне дорогу в футбол на уровне Российской Премьер-Лиги. Дал мне шанс проявить себя, показать. За это я ему очень сильно благодарен. Конечно, с большой теплотой отношусь к нему как к специалисту, как к человеку. Поэтому, если когда-нибудь нам представится возможность снова поработать вместе, конечно, буду только рад, — приводит слова Бабкина «Матч ТВ».

Сергей Бабкин является воспитанником махачкалинского «Анжи». За «Крылья Советов» он выступает с сентября 2022 года. С 2019 по 2023 год Бабкин принадлежал московскому «Локомотиву», в составе которого и дебютировал в РПЛ. Главным тренером железнодорожников тогда был серб Марко Николич, возглавлявший в минувшем сезоне ЦСКА.

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