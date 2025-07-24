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В «Ювентусе» сделали выбор между Хойлундом и Коло Муани — GdS

В «Ювентусе» сделали выбор между Хойлундом и Коло Муани — GdS
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«Ювентус» рассматривал кандидатуры нападающего «Болоньи» Сантьяго Кастро и форварда Расмуса Хойлунда из «Манчестер Юнайтед» в качестве потенциальных летних приобретений, однако главный тренер «старой синьоры» Игор Тудор специально попросил клуб в первую очередь обратить внимание на Рандаля Коло Муани из «ПСЖ». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сделка по возможному подписанию французского нападающего может затянуться до августа ввиду сложных переговоров с парижским клубом.

Ранее «Ювентус» подписал нападающего Джонатана Дэвида, однако в итальянском гранде считают, что этого недостаточно.

В минувшем январе Коло Муани перешёл в туринский клуб на правах аренды. Он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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