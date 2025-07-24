ФИФА наказала Футбольный союз Сербии за поведение болельщиков в матче отбора ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на Футбольный союз Сербии из-за поведения болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026 с Андоррой.

Встреча прошла 10 июня в Лесковаце и завершилась победой сербов со счётом 3:0.

«Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Андоррой, который состоялся 10 июня 2025 года на стадионе «Дубочица» в Лесковаце.

Санкции, предусмотренные дисциплинарным регламентом, касаются дискриминации и расистских оскорблений (статья 15), а также использования жестов, слов, предметов или любых других средств передачи сообщений, недопустимых для спортивного мероприятия (статья 17.2).

Соответственно, дисциплинарные меры включают в себя: штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков; следующий матч турнира с Англией, который состоится 9 сентября в Белграде, будет сыгран при ограниченном количестве зрителей: не менее 15% от общей вместимости стадиона на трибунах за воротами будет закрыто, что составляет 8100 мест.

Футбольная ассоциация Сербии вновь призывает болельщиков, пришедших на стадион, поддержать национальную команду, помнить, что федерация находится под особым контролем дисциплинарных органов ФИФА и УЕФА и что к нарушениям правил и законов недопустима никакая терпимость.

Любые инциденты могут привести к новым санкциям со стороны ФИФА и даже к тому, что матч с Албанией в Белграде 11 октября пройдёт при пустых трибунах», — говорится в заявлении Футбольного союза Сербии.