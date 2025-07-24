Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА наказала Футбольный союз Сербии за поведение болельщиков в матче отбора ЧМ-2026

ФИФА наказала Футбольный союз Сербии за поведение болельщиков в матче отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на Футбольный союз Сербии из-за поведения болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026 с Андоррой.

Встреча прошла 10 июня в Лесковаце и завершилась победой сербов со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Андорра
1:0 Митрович – 12'     2:0 Митрович – 24'     3:0 Митрович – 53'    

«Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Андоррой, который состоялся 10 июня 2025 года на стадионе «Дубочица» в Лесковаце.

Санкции, предусмотренные дисциплинарным регламентом, касаются дискриминации и расистских оскорблений (статья 15), а также использования жестов, слов, предметов или любых других средств передачи сообщений, недопустимых для спортивного мероприятия (статья 17.2).

Соответственно, дисциплинарные меры включают в себя: штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков; следующий матч турнира с Англией, который состоится 9 сентября в Белграде, будет сыгран при ограниченном количестве зрителей: не менее 15% от общей вместимости стадиона на трибунах за воротами будет закрыто, что составляет 8100 мест.

Футбольная ассоциация Сербии вновь призывает болельщиков, пришедших на стадион, поддержать национальную команду, помнить, что федерация находится под особым контролем дисциплинарных органов ФИФА и УЕФА и что к нарушениям правил и законов недопустима никакая терпимость.

Любые инциденты могут привести к новым санкциям со стороны ФИФА и даже к тому, что матч с Албанией в Белграде 11 октября пройдёт при пустых трибунах», — говорится в заявлении Футбольного союза Сербии.

Материалы по теме
Хет-трик Митровича помог сборной Сербии разгромить команду Андорры в отборе на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android