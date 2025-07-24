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Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
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«Это клуб не для всех». Камоцци — о том, что «Спартак» летом подписал только Заболотного

«Это клуб не для всех». Камоцци — о том, что «Спартак» летом подписал только Заболотного
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Франко Камоцци, бывший советник экс‑владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил работу красно-белых на трансферном рынке этим летом.

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнил только экс-форвард «ЦСКА, «Зенита» и «Химок» Антон Заболотный.

— «Спартак» в это трансферное окно приобрёл только 34-летнего Антона Заболотного. Как бы вы оценили работу клуба на рынке? Нужны ли ещё усиления красно-белым?
— «Спартаку» нужно работать с трансферами очень скрупулёзно и грамотно. Возможно, поэтому пока сделано не так много приобретений. Это клуб не для всех, — приводит слова Камоцци Legalbet.

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