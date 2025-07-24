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«Ждал перестройки на более атакующий футбол». Карапузов — о «Пари НН» при Шпилевском

«Ждал перестройки на более атакующий футбол». Карапузов — о «Пари НН» при Шпилевском
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Вингер «Пари НН» Владислав Карапузов поделился впечатлениями от тренировочного процесса нижегородцев и старта сезона-2025/2026. Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в пятницу, 25 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как проходит тренировочный процесс? Считаю, что отлично. Думаю, что все, кто следил за контрольными матчами, а также за игрой с «Краснодаром», заметили изменения. Лично я ждал перестройки на более атакующий футбол – 4-4-2, 4-3-3. Работаем», — приводит слова Карапузова официальный сайт «Пари НН».

Напомним, текущим летом команду возглавил белорусский специалист Алексей Шпилевский. Ранее тренер работал в кипрском «Арисе», с которым стал чемпионом страны. В 1-м туре РПЛ подопечные Шпилевского разгромно уступили действующему чемпиону страны «Краснодару» (0:3).

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