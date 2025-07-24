Игорь Дмитриев: матч с «Динамо» Мх? Шутили о том, сколько нам забить ещё, чтобы засчитали

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как в московской команде шутили после отменённых мячей в ворота махачкалинского «Динамо» в их очном матче в 1-м туре чемпионата России (1:0). По ходу игры были отменены четыре гола красно-белых.

«Мы тоже потом шутили: «Сколько нам забить ещё надо, чтобы засчитали?» Ну конечно, неприятный такой момент, много забили, а по факту – только один.

Надо продолжать забивать столько же. И я не про незасчитанные мячи, а чтобы засчитывали их. И выигрывать в каждом матче», — сказал Дмитриев в эфире «Матч ТВ».

Единственный мяч во встрече забил нападающий «Спартака» Маркиньос на 37-й минуте. Дмитриев вышел на поле на 75-й минуте матча с махачкалинским «Динамо». После 1-го тура чемпионата России красно-белые заняли пятое место, а «Динамо» из Махачкалы — 13-е.

Как появился «Спартак»: