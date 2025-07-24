Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дмитриев: матч с «Динамо» Мх? Шутили о том, сколько нам забить ещё, чтобы засчитали

Игорь Дмитриев: матч с «Динамо» Мх? Шутили о том, сколько нам забить ещё, чтобы засчитали
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как в московской команде шутили после отменённых мячей в ворота махачкалинского «Динамо» в их очном матче в 1-м туре чемпионата России (1:0). По ходу игры были отменены четыре гола красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Мы тоже потом шутили: «Сколько нам забить ещё надо, чтобы засчитали?» Ну конечно, неприятный такой момент, много забили, а по факту – только один.

Надо продолжать забивать столько же. И я не про незасчитанные мячи, а чтобы засчитывали их. И выигрывать в каждом матче», — сказал Дмитриев в эфире «Матч ТВ».

Единственный мяч во встрече забил нападающий «Спартака» Маркиньос на 37-й минуте. Дмитриев вышел на поле на 75-й минуте матча с махачкалинским «Динамо». После 1-го тура чемпионата России красно-белые заняли пятое место, а «Динамо» из Махачкалы — 13-е.

Материалы по теме
«Это клуб не для всех». Камоцци — о том, что «Спартак» летом подписал только Заболотного

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android