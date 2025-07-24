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«Бешикташ» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча второго квалификационного раунда Лиги Европы начнётся в 21:00 мск

«Бешикташ» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция второго квалификационного раунда ЛЕ — в 21:00 мск
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Сегодня, 24 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся турецкий «Бешикташ» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Георгием Кабаковым (Болгария). Начало игры — в 21:00 мск.

В России официальная трансляция игры не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
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