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Карапузов рассказал о настроении в «Пари НН» после крупного поражения от «Краснодара»

Карапузов рассказал о настроении в «Пари НН» после крупного поражения от «Краснодара»
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Вингер «Пари НН» Владислав Карапузов высказался о состоянии команды после поражения от «Краснодара» (0:3) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги — 2025/2026, а также перечислил вещи, которые внушают оптимизм на старте сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

– Какое настроение было у команды после матча с «Краснодаром»?
– Проиграли 0:3, настроение было ужасное. Но всё равно: это поражение воспринималось совсем не так, как это было весной в прошлом сезоне. В этом матче у нас было больше подходов к воротам соперника, мы были больше на мяче, нанесли больше ударов. Всё это внушает оптимизм, — приводит слова Карапузова официальный сайт «Пари НН».

Во 2-м туре РПЛ «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в пятницу, 25 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

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