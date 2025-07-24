Карапузов рассказал о настроении в «Пари НН» после крупного поражения от «Краснодара»

Вингер «Пари НН» Владислав Карапузов высказался о состоянии команды после поражения от «Краснодара» (0:3) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги — 2025/2026, а также перечислил вещи, которые внушают оптимизм на старте сезона.

– Какое настроение было у команды после матча с «Краснодаром»?

– Проиграли 0:3, настроение было ужасное. Но всё равно: это поражение воспринималось совсем не так, как это было весной в прошлом сезоне. В этом матче у нас было больше подходов к воротам соперника, мы были больше на мяче, нанесли больше ударов. Всё это внушает оптимизм, — приводит слова Карапузова официальный сайт «Пари НН».

Во 2-м туре РПЛ «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в пятницу, 25 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.