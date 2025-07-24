В «Челси» недовольны, что имя клуба используют для повышения цены на Исака — Джейкобс

Отсутствуют признаки участия «Челси» в борьбе за подписание нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. В лондонском клубе довольны нынешним составом форвардов. Кроме того, «синие» дополнительно работают над подписанием игрока атаки Хави Симонса из «РБ Лейпциг». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в лондонском клубе знают, что их имя часто используют для повышения цены на игроков, и не хотят выступать в роли «инструмента для аукциона» в отношении футболистов, к которым они не проявляют интерес.

Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на покупку Исака является «Ливерпуль».

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