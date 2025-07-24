Игрок «Пари НН» Карапузов рассказал о подготовке к игре 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Футболист «Пари НН» Владислав Карапузов высказался о подготовке нижегородцев к матчу 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в пятницу, 25 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

– Удалось посмотреть первый матч «Крыльев Советов»? Что скажешь о сопернике?

– К сожалению, игру не видел, так как мы были в дороге после игры с «Краснодаром» без устойчивой связи. Но мы разбирали «Крылья Советов» на теории, нам рассказывали о сопернике.

– Как идёт подготовка к игре?

– В штатном режиме. На это раз не так много времени на подготовку – всего четыре дня. Но нельзя сказать, что это что-то необычное. В четверг проведём тренировку, а потом отправимся в Самару, — приводит слова Карапузова официальный сайт «Пари НН».

В 1-м туре РПЛ нижегородцы уступили «Краснодару» со счётом 3:0. «Крылья Советов» в стартовом матче сезона сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1).