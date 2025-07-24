Игрок «Пари НН» Карапузов рассказал о подготовке к игре 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Футболист «Пари НН» Владислав Карапузов высказался о подготовке нижегородцев к матчу 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в пятницу, 25 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.
– Удалось посмотреть первый матч «Крыльев Советов»? Что скажешь о сопернике?
– К сожалению, игру не видел, так как мы были в дороге после игры с «Краснодаром» без устойчивой связи. Но мы разбирали «Крылья Советов» на теории, нам рассказывали о сопернике.
– Как идёт подготовка к игре?
– В штатном режиме. На это раз не так много времени на подготовку – всего четыре дня. Но нельзя сказать, что это что-то необычное. В четверг проведём тренировку, а потом отправимся в Самару, — приводит слова Карапузова официальный сайт «Пари НН».
В 1-м туре РПЛ нижегородцы уступили «Краснодару» со счётом 3:0. «Крылья Советов» в стартовом матче сезона сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1).
- 24 июля 2025
-
18:38
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
17:37
-
17:26
-
17:14
-
17:13
-
17:04
-
16:55
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:46
-
16:41
-
16:25
-
16:25
-
16:22
-
16:16
-
16:12
-
16:10
-
15:58
-
15:56
-
15:51
-
15:49