Определено расписание 1-го раунда Кубка России с участием «Амкала», 2DROTS и «БроукБойз»

Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России – 2025/2026, сообщается на сайте РФС.

Матчи первого этапа пройдут с 5 по 7 августа.

5 августа (вторник)

16:00 мск. «РВЧеллендж» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Санкт-Петербург)

18:00. «Амкал» (Москва) – «Квант» (Обнинск)

20:15. «Шумбрат» (Саранск) – «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск).

6 августа (среда)

16:00. «Красное Знамя» (Ногинск) – «Коломна»

16:00. «Ильпар» (Пермь) – «Носта» (Новотроицк)

17:00. «ПСК Динская» – «Дружба» (Майкоп)

18:00. «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) – «Череповец»

18:00. «БроукБойз» (Москва) – «Орёл»

20:15. 2DROTS (Москва) – «Торпедо-Владимир».

7 августа (четверг)

12:30. «Анри» (Владивосток) – «КДВ Томск»

13:30. «Бурятия» (Улан-Удэ) – «Иркутск»

15:00. «Темп» (Барнаул) – «Уралец-ТС» (Нижний Тагил)

17:15. «СШ№1-Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Луки-Энергия» (Великие Луки).

Матч первого раунда Пути регионов между клубами «Фанком» (Киров) и «Сокол» (Казань) не состоится в связи со снятием казанского клуба с турнира из-за прекращения деятельности. «Фанком» автоматически вышел во второй раунд, где сыграет на выезде с кировским «Динамо».