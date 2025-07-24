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Тер Штеген объявил, что ему сделают операцию, после чего он пропустит около трёх месяцев

Тер Штеген объявил, что ему сделают операцию, после чего он пропустит около трёх месяцев
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сообщил, что ему предстоит сделать операцию на спине, из-за которой он пропустит около трёх месяцев.

«Я с гордостью ношу цвета и футболку «Барселоны» — как на поле, так и за его пределами, в моменты успеха и в самые трудные дни. Сегодня для меня сложный день в личном плане.

Физически и спортивно я чувствую себя в отличной форме, но, к сожалению, боли всё ещё не прошли. После тщательных консультаций с медицинской командой «Барселоны» и внешними специалистами был сделан вывод, что самый быстрый и безопасный путь к полному восстановлению — операция на спине.

После последней операции на спине я вернулся на поле спустя 66 дней, почти два месяца, однако на этот раз врачи полагают, что потребуется около трёх месяцев, чтобы обезопасить себя и пройти восстановление с осторожностью.

Эмоционально мне очень тяжело осознавать, что я не смогу помочь команде в это время, но, к счастью, процесс реабилитации вполне терпим, и путь к возвращению уже обозначен.

Я буду держать вас в курсе своего восстановления и от всего сердца благодарю вас, дорогие болельщики «Барселоны», за вашу постоянную поддержку. Не волнуйтесь — я вернусь!» — написал немецкий футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

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