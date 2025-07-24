Футболистки ЦСКА ответили Бартону, назвавшему женский футбол психическим заболеванием

Футболистки московского ЦСКА приняли участие в видеоролике, в котором ответили бывшему английскому полузащитнику Джои Бартону, раскритиковавшему женский футбол и назвавшему этот вид спорта у женщин психическим заболеванием.

«Когда нет мозгов, считай, калека».

«Думаю, что женский футбол — это самое лучшее заболевание, которое может случиться».

«Я считаю, что мужской футбол — это психическое заболевание, а женский футбол — это топ вообще. Внимательно пусть смотрят, пожалуйста, как они играют».

«Всё правильно, всё верно. Все больные, здоровых мало».

«Кто такой Джои Бартон?»

«Я не могу говорить плохие слова», — ответили футболистки армейского клуба.