Футболистки ЦСКА ответили Бартону, назвавшему женский футбол психическим заболеванием

Футболистки московского ЦСКА приняли участие в видеоролике, в котором ответили бывшему английскому полузащитнику Джои Бартону, раскритиковавшему женский футбол и назвавшему этот вид спорта у женщин психическим заболеванием.
«Когда нет мозгов, считай, калека».
«Думаю, что женский футбол — это самое лучшее заболевание, которое может случиться».
«Я считаю, что мужской футбол — это психическое заболевание, а женский футбол — это топ вообще. Внимательно пусть смотрят, пожалуйста, как они играют».
«Всё правильно, всё верно. Все больные, здоровых мало».
«Кто такой Джои Бартон?»
«Я не могу говорить плохие слова», — ответили футболистки армейского клуба.