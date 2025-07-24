Мартинс рассказал, в какой манере нужно действовать «Спартаку» в матче РПЛ с «Балтикой»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс считает, что в матче 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (26 июля) красно-белым нужно действовать в той же манере, что и во встрече 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0). По ходу указанной игры были отменены четыре гола московской команды.

«Позитив в том, что мы создали множество моментов, где‑то не повезло из‑за положения вне игры или нарушения. Нужно действовать в той же манере, только забивать по правилам.

Не думаю, что в матче с «Балтикой» будет битва именно флангов атаки. В футбол ведь играют команды по 11 человек, и многое зависит от каждого игрока», — сказал Мартинс в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. После 1-го тура чемпионата России красно-белые заняли пятое место, а «Балтика» — седьмое.

Как появился «Спартак»: