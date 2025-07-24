Карапузов: в прошлом сезоне «Крылья» финишировали выше «Пари НН», это была ошибка

Футболист «Пари НН» Владислав Карапузов назвал принципиальным противостояние нижегородцев с «Крыльями Советов». Команды встретятся в очном матче в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в пятницу, 25 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

– Прошлый матч завершился победой «Пари НН» со счётом 5:2. Ожидаешь, что у «Крыльев Советов» будет особый настрой?

– Думаю, то поражение ударило по эго команды. Всё-таки все спортсмены, все профессионалы. Но с тех пор произошло немало изменений. В составе «Крыльев Советов» уже нет многих игроков, которые выходили на встречу в Нижнем Новгороде. Команда изменилась в плане игры – теперь самарцы играют в пять защитников. Но думаю, что они будут настраиваться. Наш матч – это волжское дерби.

– То есть они будут заряжены?

– Мы будем заряжены не меньше. В прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали выше нас в турнирной таблице. Хочется это исправить и доказать, что это была ошибка, — приводит слова Карапузова официальный сайт «Пари НН».

Последний раз «Пари НН» и «Крылья Советов» встречались в Нижнем Новгороде в рамках 28-го тура РПЛ-2024/2025. Покер в ворота самрцев оформил полузащитник хозяев поля Хуан Босельи.