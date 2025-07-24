«Астана» дома не обыграла «Зимбру» из Молдавии в матче квалификации Лиги конференций

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Астаной» (Казахстан) и «Зимбру» (Молдавия). Игра проходила на стадионе «Астана-Арена». Матч закончился со счётом 1:1.

На 45+1-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Гай Дахан. На 56-й минуте полузащитник «Астаны» Иван Башич восстановил равновесие.

Ответный матч между «Зимбру» и «Астаной» состоится в четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Действующим чемпионом Лиги конференций является «Челси», который в финале минувшего розыгрыша соревнования одолел «Бетис».

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