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«Астана» дома не обыграла «Зимбру» из Молдавии в матче квалификации Лиги конференций

«Астана» дома не обыграла «Зимбру» из Молдавии в матче квалификации Лиги конференций
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Астаной» (Казахстан) и «Зимбру» (Молдавия). Игра проходила на стадионе «Астана-Арена». Матч закончился со счётом 1:1.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 1
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
0:1 Dahan – 45+1'     1:1 Башич – 56'    

На 45+1-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Гай Дахан. На 56-й минуте полузащитник «Астаны» Иван Башич восстановил равновесие.

Ответный матч между «Зимбру» и «Астаной» состоится в четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим чемпионом Лиги конференций является «Челси», который в финале минувшего розыгрыша соревнования одолел «Бетис».

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
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