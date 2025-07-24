Точилин: Скопинцев играет для себя, а не для «Динамо», но сейчас он лучше Зайнутдинова

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин высказался об интересе бело-голубых к футболисту «Бешикташа» и сборной Казахстана Бахтиёру Зайнутдинову. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана в ближайшее время вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Зайнутдинов — усиление для «Динамо». Во-первых, игрок знаком с нашим чемпионатом, был в «Ростове» и ЦСКА. Это качественный футболист. Во-вторых, Бактиёр знаком с Карпиным, они вместе работали. Думаю, тренер знает лучшие качества защитника. Он больше оборонительного плана. А Скопинцев — про атаку, оборона — не его самая сильная сторона. Моё мнение, что Дмитрий играет больше для себя, чем для команды. У него слишком много лишних финтов. Но я считаю, что Скопинцев на сегодняшний день лучше Зайнутдинова — из-за постоянной игровой практики», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

Бактиёр Зайнутдинов принадлежит турецкому «Бешикташу» с августа 2023 года. В чемпионате России защитник выступал с 2019 по 2023 год. На его счету 95 матчей, девять голов и восемь результативных передач в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.