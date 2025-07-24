«Арсенал» объявил о переходе защитника Кристьяна Москеры из «Валенсии»

«Арсенал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 21-летним центральным защитником Кристьяном Москерой. Испанский футболист перешёл в лондонский клуб из «Валенсии». Подчёркивается, что футболист заключил долгосрочное трудовое соглашение.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «канониры» заплатили за трансфер Москеры € 15 млн плюс бонусы.

Москера находился в системе «Валенсии» с 2016 года. В составе основной команды «летучих мышей» защитник принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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