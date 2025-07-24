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Александр Точилин назвал главное подписание «Динамо» в летнее трансферное окно

Александр Точилин назвал главное подписание «Динамо» в летнее трансферное окно
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин оценил работу бело-голубых по усилению состава текущим летом.

«Подписание Осипенко и приглашение Карпина очень важны. Но у «Динамо» проблема в линии нападения из-за травмы Тюкавина. Карраскаль то уходит, то остаётся. В атаке очень жиденько. Сергеев — важнейшее приобретение для клуба, он «наконечник». Молодой Окишор больше играет в центре поля и начинает атаки. А ещё Гладышев может помочь в атаке Сергееву. Ярослав — большая надежда «Динамо» в этом сезоне», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, полученной в первом матче весенней части минувшего сезона. Полузащитника Хорхе Карраскаля связывают с возможным переходом в бразильский «Фламенго». Нападающий Иван Сергеев перебрался в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов».

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