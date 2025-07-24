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«Кальяри» арендовал защитника «Наполи»

«Кальяри» арендовал защитника «Наполи»
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Защитник «Наполи» Майкл Фолоруншо перешёл в «Кальяри» на правах аренды с опцией выкупа, сообщается на сайте клуба.

Под данным портала Tranfermarkt, соглашение с 27-летним футболистом заключено до 30 июня 2026 года.

Минувшей зимой «Наполи» отдал Фолоруншо в аренду «Фиорентине», за которую итальянец провёл 19 матчей во всех турнирах и сделал голевую передачу. Ранее он выступал за правах аренды за «Верону», «Бари», «Реджину» и «Порденоне».

В прошлом сезоне «Наполи» под руководством Антонио Конте выиграл чемпионат Италии, «Кальяри» под руководством тренера Давиде Николы завершил сезон на 15-м месте таблицы.

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