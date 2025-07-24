ЦСКА арендует 20-летнего полузащитника из Аргентины — журналист Букколини

Аргентинский «Унион» отдаст в аренду московскому ЦСКА 20-летнего полузащитника Лионеля Верде (на фото справа). Об этом сообщает журналист Жулиан Букколини в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, утром футболист попрощался с одноклубниками.

Верде выступает в составе взрослой команды из Санта-Фе с января 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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