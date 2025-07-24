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Один футболист пропустит 2-й тур чемпионата России из-за дисквалификации

Один футболист пропустит 2-й тур чемпионата России из-за дисквалификации
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Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи является единственным футболистом Российской Премьер-Лиги, который пропустит 2-й тур соревнования из-за дисквалификации. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Алжирский игрок получил красную карточку в матче 1-го тура с московским «Спартаком» (1:0). Аззи был впервые предупреждён на 21-й минуте встречи с красно-белыми, на 53-й минуте — во второй раз.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

2-й тур Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона начнётся матчем «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород». Игра состоится в пятницу, 25 июля. Команды встретятся на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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