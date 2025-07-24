Апелляция совладельца «Торпедо» Соболева на арест отозвана по его просьбе

Производство по апелляционной жалобе на избрание в отношении совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева меры пресечения в виде ареста прекращено по его просьбе, сообщают источники «Чемпионата», знакомые с ходом дела.

Сегодня, 24 июля, московский городской суд прекратил производство по апелляционной жалобе Соболева, об этом сообщалось на сайте судебного органа.

После появления информации о возможном взяточничестве со стороны руководителей московского клуба функционер вместе с генеральным директором клуба Валерием Скородумовым были заключены под стражу. Они обвиняются по ст. 184 ч. 2 – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Максимальное наказание за данное правонарушение составляет до семи лет лишения свободы.