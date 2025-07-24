«Астон Вилла» продлила контракт с футболистом сборной Франции

«Астон Вилла» подписала новый контракт с французским полузащитником Бубакаром Камара, сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Камара перешёл в «Астон Виллу» из «Марселя» летом 2022 года. В активе француза 97 матчей за «Астон Виллу», два забитых мяча и две голевые передачи. Также на счету хавбека пять встреч за сборную Франции. По данным портала Transfermarkt, стоимость Камара оценивается в € 40 млн.

В минувшем сезоне «Астон Вилла» заняла шестое место в таблице чемпионата Англии и в этом году сыграет в Лиге Европы. Это третий подряд сезон клуба в еврокубках.