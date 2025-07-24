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Футболист «Пари НН» Карапузов отреагировал на перенос матча с «Локомотивом» в Грозный

Футболист «Пари НН» Карапузов отреагировал на перенос матча с «Локомотивом» в Грозный
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Нападающий «Пари НН» Владислав Карапузов прокомментировал перенос матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» в Грозный. Игра состоится 2 августа в 20:30 мск. Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что встреча пройдёт на «Ахмат Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я читал новости. На неделе у нас будет кубковый матч в Махачкале, поэтому, думаю, с логистической точки зрения комфортнее сразу поехать в Грозный. Это лучше, чем ездить туда-сюда, возвращаясь в Нижний Новгород. Мне нравится стадион в Грозном. С радостью там сыграю», — приводит слова Карапузова официальный сайт «Пари НН».

В среду, 30 июля, махачкалинское «Динамо» примет на своём поле «Пари НН» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Двумя другими командами группы C являются «Ростов» и московский «Спартак».

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