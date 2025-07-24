Футболист «Пари НН» Карапузов отреагировал на перенос матча с «Локомотивом» в Грозный

Нападающий «Пари НН» Владислав Карапузов прокомментировал перенос матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» в Грозный. Игра состоится 2 августа в 20:30 мск. Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что встреча пройдёт на «Ахмат Арене».

«Я читал новости. На неделе у нас будет кубковый матч в Махачкале, поэтому, думаю, с логистической точки зрения комфортнее сразу поехать в Грозный. Это лучше, чем ездить туда-сюда, возвращаясь в Нижний Новгород. Мне нравится стадион в Грозном. С радостью там сыграю», — приводит слова Карапузова официальный сайт «Пари НН».

В среду, 30 июля, махачкалинское «Динамо» примет на своём поле «Пари НН» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Двумя другими командами группы C являются «Ростов» и московский «Спартак».