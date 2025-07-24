ЦСКА будет иметь опцию выкупа Верде у «Униона» за $ 4 млн после годичной аренды — Мерло

Московский ЦСКА на год арендует 20-летнего полузащитника аргентинского «Униона» Лионеля Верде (на фото справа). Красно-синие будут обладать возможностью выкупа футболиста за $ 4 млн. За эту сумму армейцы получат 80% прав на игрока. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что Верде уже попрощался с одноклубниками.

Верде выступает в составе взрослой команды из Санта-Фе с января 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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