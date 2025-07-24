Александр Кульчий: если бы Карраскаль был сильно нужен «Динамо», его бы не продавали

Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий высказался о возможном уходе из клуба колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Футболиста связывают с трансфером в бразильский «Фламенго».

«Карраскаль — игрок высокого уровня. С «Балтикой», например, его не хватало. Он точно будет потерей для «Динамо», хотя в клубе ведётся селекция, просчитали замену. Если бы Хорхе был сильно нужен, его бы не продавали. У «Динамо» хороший подбор футболистов в атаке, но, наверное, кто-то появится вместо него. К тому же за Карраскаля дают хорошие деньги», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По данным СМИ, «Фламенго» и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля за сумму около € 12 млн. 27-летний полузащитник не попал в заявку бело-голубых на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1).