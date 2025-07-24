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«Уфа» расторгла контракт с вратарём Олегом Бакловым

«Уфа» расторгла контракт с вратарём Олегом Бакловым
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«Уфа» расторгла контракт с 30-летним вратарём Олегом Бакловым, сообщается в телеграм-канале клуба

«Футбольный клуб «Уфа» и голкипер Олег Баклов по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт.

Олег перешёл в нашу команду в июле 2023 года. В сезоне-2023/2024 он стал чемпионом Второй лиги «А» в составе «Уфы».

Мы благодарим Олега за красивую игру и большой вклад в историю клуба! Желаем дальнейших успехов!» — говорится в сообщении.

Ранее главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе сообщил корреспонденту «Чемпионата», что Баклов был выставлен на трансфер, однако отметил, что в игрок тренировался с командой.

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