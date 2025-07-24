«Бешикташ» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на матч 2-го квалификационного раунда ЛЕ

Сегодня, 24 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся турецкий «Бешикташ» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Георгием Кабаковым (Болгария). Начало игры — в 21:00 мск. В России официальная трансляция игры не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды представили стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд:

«Бешикташ»: Гюнок (вратарь), Свенссон, Паулиста, Удуохай, Юрасек, Демир Эге Тыкназ, Кёкчю, Рафаэл Силва, Рашица, Жедсон, Абрахам.

«Шахтёр»: Ризнык (вратарь), Эгиналдо, Очеретько, Кевин, Судаков, Марлон, Алисон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.