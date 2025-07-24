Известный бренд пиццы: «Перейдёт ли Исак в «Юнайтед» или подпишется с большим клубом?»

Американская сеть пиццерий Domino’s Pizza шутливо высказалась о продолжении карьеры нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

На британской странице бренда в соцсети Х появился пост: «Перейдёт ли Исак в «Юнайтед» или подпишет контракт с большим клубом?», намекая на «Манчестер Юнайтед».

Ранее СМИ сообщали, что футболист планирует покинуть «Ньюкасл», им интересовались «Ливерпуль» и ряд клубов из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Исак сыграл 42 встречи во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, приблизительная стоимость игрока составляет € 120 млн.