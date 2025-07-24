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Уваров: «Динамо» — величайший клуб! Здесь хотят поработать те, кто играл в «Спартаке»

Уваров: «Динамо» — величайший клуб! Здесь хотят поработать те, кто играл в «Спартаке»
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Бывший вратарь «Динамо» Александр Уваров прокомментировал назначение на пост главного тренера бело-голубых российского специалиста Валерия Карпина, выступавшего за московский «Спартак».

— Не смущает, что Карпин спартаковец и выбрал «Динамо»?
— Это не он выбрал, а руководство. Во-первых, «Динамо» всё таки величайший клуб! Здесь хотят поработать люди, которые играли и в «Спартаке», и в других клубах. Думаю, что на это никто не смотрит. Не важно, где и за кого играл Карпин. Самое главное, чтобы он принёс результат. Игроком он был в «Спартаке», а сейчас он тренер. Надеюсь, что у Карпина всё получится!, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Валерий Карпин начал тренерскую карьеру в московском «Спартаке». После специалист возглавлял «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов». Тренерскую деятельность в «Динамо» Карпин совмещает с работой в сборной России.

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