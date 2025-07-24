«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья тер Штегена

«Барселона» на официальном сайте проинформировала, что вратарю команды Марк-Андре тер Штегену предстоит перенести операцию на пояснице на следующей неделе.

Подчёркивается, что после процедуры каталонский клуб опубликует новое медицинское заключение.

Ранее 33-летний голкипер в своих социальных сетях сообщил, что срок его реабилитации составит около трёх месяцев.

Ранее СМИ сообщали, что «блауграна» больше не рассчитывает на тер Штегена. Грядущей зимой он может перейти в другой клуб для получения регулярной игровой практики в преддверии чемпионата мира 2026 года. Вратарь хочет выступать в основном составе сборной Германии.

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