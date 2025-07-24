В Италии назвали причину отсутствия соглашения «Спартака» с «Торино» по трансферу Коко

Центральный защитник «Торино» Сауль Коко принял предложение о переходе от московского «Спартака», характеризующееся как «выгодное». Об этом сообщает итальянский журналист Джиакомо Морандин в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент у красно-белых отсутствует соглашение с «Торино» о трансфере 26-летнего футболиста из-за «некоторых бюрократических проблем». Подчёркивается, что красно-белые готовы заплатить около € 16 млн за Коко. Переговоры между сторонами продолжаются.

В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Как появился «Спартак»: