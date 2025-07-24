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Пюник — Дьёр, результат матча 24 июля 2025, счёт 2:1, квалификация Лиги конференций — 2025/2026

Гол экс-игрока «Локомотива» Куликова помог «Пюнику» победить «Дьёр» в квалификации ЛК
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между армянским «Пюником» и венгерским «Дьёром». Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Пюник
Ереван, Армения
Окончен
2 : 1
Дьёр
Дьёр, Венгрия
1:0 Нубисси – 22'     2:0 Куликов – 66'     2:1 Милькович – 78'    

На 22-й минуте нападающий «Пюника» Мариус Нубисси открыл счёт в матче. Камерунец реализовал пенальти. На 66-й минуте экс-полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов забил второй мяч. На 79-й минуте футболист «Дьёра» Александар Милькович отыграл один мяч ударом с пенальти.

Ответная встреча между командами «Дьёр» и «Пюник» запланирована на четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «ЭТО Парк» (Дьёр, Венгрия). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
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