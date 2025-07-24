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Переход Гайча из ЦСКА в «Тальерес» за $ 800 тыс. сорвался — Мерло

Переход Гайча из ЦСКА в «Тальерес» за $ 800 тыс. сорвался — Мерло
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Трансфер нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в аргентинский «Тальерес» за $ 800 тыс. (€ 679,6 тыс.) сорвался, поскольку в последние минуты условия сделки изменились. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний футболист узнал о срыве трансфера в «Тальерес» за несколько минут до выезда в Кордову.

Ранее СМИ сообщали, что нападающим ЦСКА также интересуется «Эстудиантес».

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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