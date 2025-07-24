Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кульчий высказался о возможном переходе Зайнутдинова в «Динамо»

Кульчий высказался о возможном переходе Зайнутдинова в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал возможный переход в столичный клуб футболиста «Бешикташа» и сборной Казахстана Бактиёра Зайнутдинова. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана в ближайшее время вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Зайнутдинов станет хорошим подписанием «Динамо», он качественный футболист. Тем более Лаксальт постоянно на травмах, Скопинцев допускает ошибки в обороне, он не ярко выраженный левый защитник. А Зайнутдинов и левоногий, и играл на этой позиции. Этим приобретением «Динамо» закроет левый фланг защиты», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бактиёр Зайнутдинов принадлежит турецкому «Бешикташу» с августа 2023 года. В чемпионате России защитник выступал с 2019 по 2023 год. На его счету 95 матчей, девять голов и восемь результативных передач в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.

Материалы по теме
Клубы РПЛ не заявили на сезон 40 игроков! Почему нет Вендела, Медины, Чавеса и других?
Клубы РПЛ не заявили на сезон 40 игроков! Почему нет Вендела, Медины, Чавеса и других?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android