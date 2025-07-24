Кульчий высказался о возможном переходе Зайнутдинова в «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал возможный переход в столичный клуб футболиста «Бешикташа» и сборной Казахстана Бактиёра Зайнутдинова. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана в ближайшее время вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Зайнутдинов станет хорошим подписанием «Динамо», он качественный футболист. Тем более Лаксальт постоянно на травмах, Скопинцев допускает ошибки в обороне, он не ярко выраженный левый защитник. А Зайнутдинов и левоногий, и играл на этой позиции. Этим приобретением «Динамо» закроет левый фланг защиты», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бактиёр Зайнутдинов принадлежит турецкому «Бешикташу» с августа 2023 года. В чемпионате России защитник выступал с 2019 по 2023 год. На его счету 95 матчей, девять голов и восемь результативных передач в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.