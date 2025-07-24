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Стала известна зарплата 20-летнего аргентинца Верде, которого арендует ЦСКА — источник

Стала известна зарплата 20-летнего аргентинца Верде, которого арендует ЦСКА — источник
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Журналист Иван Карпов в телеграм-канале раскрыл зарплату 20-летнего полузащитника аргентинского «Униона» Лионеля Верде, которого арендует московский ЦСКА.

Ранее журналист Сесар Луис Мерло сообщил, что ЦСКА на год арендует Верде. Красно-синие будут обладать возможностью выкупа футболиста за $ 4 млн. За эту сумму армейцы получат 80% прав на игрока.

«Завтра аргентинец вылетает в Москву, где после прохождения медосмотра подпишет контракт с зарплатой € 300 тыс. в год», — написал Карпов.

Верде выступает в составе взрослой команды из Санта-Фе с января 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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