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«Ювентус» объявил о переходе защитника Жоау Мариу из «Порту»

«Ювентус» объявил о переходе защитника Жоау Мариу из «Порту»
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«Ювентус» на официальном сайте объявил о трансфере 25-летнего правого защитника Жоау Мариу из «Порту». Португальский футболист подписал контракт до 30 июня 2030 года.

«Добро пожаловать в «Ювентус», Жоау. Мы с нетерпением ждём тебя на поле!» — написано в заявлении туринского клуба.

Мариу находился в системе «Порту» с 2008 года. В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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