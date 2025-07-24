«Он шокирует многих. Увидите, на что он способен». Райс — о переходе Мадуэке в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о переходе Нони Мадуэке из «Челси».

«Я знаю, насколько он целеустремлён. Я говорил с ним, и вы увидите, на что он способен в этом сезоне. Он хочет доказать и показать всем, на что действительно способен. Он голоден, хочет играть за «Арсенал», и именно такие игроки нам нужны. Это очень радует. Он шокирует многих, и я с нетерпением жду его приезда.

Люди говорят об этом внутри клуба — игроки, персонал. Мы знаем, какой игрок к нам придёт, и очень ждём его в нашем клубе. Это будет действительно волнительно.

Когда ты атакующий игрок и твоя первая мысль — обыграть защитника — это невероятное качество. Он привнесёт это в команду вместе с другими нашими крайними нападающими. Давайте будем честны — в прошлом году у нас практически не было глубины состава ни в одной зоне», — приводит слова Райса BBC.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «канониры» заплатили € 55,4 млн с учётом всех бонусов за 23-летнего футболиста. Подчёркивалось, что Мадуэке подписал контракт с «Арсеналом», рассчитанный на пять лет. Клуб уже официально объявил о переходе. Мадуэке стал седьмой самой дорогой покупкой в истории «канониров».