«Арарат-Армения» и «Университатя» сыграли вничью в квалификации Лиги конференций

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между клубами «Арарат-Армения» и «Университатя» из Румынии. Команды играли на стадионе «Футбольная академия» (Ереван, Армения). Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0.

Ответный матч между командами «Университатя» и «Арарат-Армения» запланирован на четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Муничипал» (Сибиу, Румыния). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках сезона-2025/2026.