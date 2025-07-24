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Арарат-Армения — Университатя, результат матча 24 июля 2025, счёт 0:0, квалификация Лиги конференций — 2025/2026

«Арарат-Армения» и «Университатя» сыграли вничью в квалификации Лиги конференций
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между клубами «Арарат-Армения» и «Университатя» из Румынии. Команды играли на стадионе «Футбольная академия» (Ереван, Армения). Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Окончен
0 : 0
Университатя
Клуж-Напока, Румыния

Ответный матч между командами «Университатя» и «Арарат-Армения» запланирован на четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Муничипал» (Сибиу, Румыния). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках сезона-2025/2026.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
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