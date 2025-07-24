Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арис» обыграл «Академию Пушкаша» в матче ЛК, Кокорин вышел на поле на 60-й минуте

«Арис» обыграл «Академию Пушкаша» в матче ЛК, Кокорин вышел на поле на 60-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Арисом» (Кипр) и «Академией Пушкаша» (Венгрия). Игра проходила на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Окончен
3 : 2
Академия Пушкаша
Фельчут, Венгрия
1:0 Монтнор – 6'     2:0 Квилитая – 17'     2:1 Ламин – 78'     2:2 Ламин – 81'     3:2 Semedo – 87'    

В начале игры счёт открыл нападающий хозяев Джейден Монтнор. На 17-й минуте футболист «Ариса» Георгий Квилитая укрепил преимущество команды, забив с пенальти. На 78-й минуте нападающий Колли Ламин сократил отставание «Академии Пушкаша». Через три минуты Ламин оформил дубль. На 87-й минуте «Арис» отличился третий раз в матче.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле на 60-й минуте.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Панчо Арена» (Фельчут, Венгрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Степашин: когда Смолов и Кокорин были динамовцами, драк у нас не было

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android