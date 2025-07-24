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Александр Уваров высказался о совмещении постов Карпина в сборной России и «Динамо»

Александр Уваров высказался о совмещении постов Карпина в сборной России и «Динамо»
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Бывший вратарь «Динамо» Александр Уваров поделился мнением о совмещении постов главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным. Специалист совмещает тренерскую деятельность в «Динамо» с работой в сборной России.

— Как вам договор между клубом и РФС, что как только возвращают сборную России на международную арену, то Карпин покидает «Динамо»?
— Это надо обращаться к руководству. Зачем они берут такого тренера? Если у него прерогатива сборная, а не «Динамо». Я просто первый раз об этом слышу. Руководство «хорошо» решило. Так не решается вопрос. Совмещать клуб и сборную сложно. Но, значит, руководству виднее, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. Последним клубом в карьере тренера сборной России был «Ростов», который он покинул в феврале текущего года.

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